Черчесов: Рауш пока не имеет права играть в товарищеских матчах за сборную России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Кельн" Константин Рауш пока не имеет права играть за сборную России в официальных товарищеских матчах. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В сентябре 27-летний Рауш принял участие в контрольном матче российской сборной с московским "Динамо" (3:0), в котором отметился результативной передачей. В понедельник Рауш вошел в список футболистов, вызванных для участия в товарищеских матче сборной России против команд Южной Кореи и Ирана.

"Если бы мы в прошлый раз не играли с "Динамо", а с какой-то сборной, то Рауш бы не играл, потому что у нас нет бумаг, кстати, до сих пор, хотя они должны появиться, - сказал Черчесов. - Заседание ФИФА проходит в определенное время, если к этому времени оно не пройдет, то нам придется договариваться с федерациями Южной Кореи и Ирана, чтобы они дали разрешения. Ему не нужно гражданство, но он играл за юношеские сборные Германии, правда, за основную не выступал. Из Германии прислали такую бумагу, теперь ее должны получить в ФИФА и сказать нам, что все в порядке".

"С Фернандесом в этом плане все в порядке", - добавил специалист.

Рауш родился в Томской области, а в возрасте шести лет иммигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. В 2015 году получил паспорт гражданина РФ.

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Южной Кореи 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ- Арена". С иранцами россияне сыграют 10 октября на "Казань- Арене". Команды Южной Кореи и Ирана уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.