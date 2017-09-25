Кокорин впервые с ноября 2016 года вызван в сборную России по футболу

ТАСС, 25 сентября. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин вошел в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Южной Кореи 7 октября в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". С иранцами россияне сыграют 10 октября на "Казань- Арене". Команды Южной Кореи и Ирана уже обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В текущем сезоне Кокорин провел 16 матчей за "Зенит" в разных турнирах и забил 12 голов, отдав три результативные передачи. Нападающий с семью голами в чемпионате России возглавляет гонку бомбардиров.

Последний раз Кокорин играл за сборную России 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против румын. За национальную команду Кокорин дебютировал в ноябре 2011 года, в составе сборной он принимал участие в чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016-го. Всего за сборную нападающий провел 44 матча, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.