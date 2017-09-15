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Кокорин претендует на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги Европы

Спорт
15 сентября, 3:09 UTC+3 ТАСС

Российский форвард "Зенита" в матче против "Вардара" забил два мяча и сделал результативную передачу

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

©  Вячеслав Евдокимов /ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин вошел в число претендентов на звание лучшего игрока стартового тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В четверг "Зенит" обыграл в Скопье македонский "Вардар" со счетом 5:0. Кокорин забил два мяча и сделал результативную передачу.

Также в число номинантов вошли Андре Силва ("Милан"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Константин Будеску ("Стяуа"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Саман Годдос ("Эстерсунд") и Мемфис Депай ("Лион").

Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

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