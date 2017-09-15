Кокорин претендует на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 15 сентября. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин вошел в число претендентов на звание лучшего игрока стартового тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг "Зенит" обыграл в Скопье македонский "Вардар" со счетом 5:0. Кокорин забил два мяча и сделал результативную передачу.

Также в число номинантов вошли Андре Силва ("Милан"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Константин Будеску ("Стяуа"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Саман Годдос ("Эстерсунд") и Мемфис Депай ("Лион").

Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Time to vote!

Andre Silva?

Kokorin?

Alexis Sanchez?

Depay?

Llorente?

Ghoddos?

Alejandro Gomez?

Budescu?

⬇️https://t.co/mClEdBf2yM — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 сентября 2017 г.