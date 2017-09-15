Кокорин претендует на звание лучшего футболиста первого тура группового этапа Лиги Европы

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ТАСС, 15 сентября. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин вошел в число претендентов на звание лучшего игрока стартового тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В четверг "Зенит" обыграл в Скопье македонский "Вардар" со счетом 5:0. Кокорин забил два мяча и сделал результативную передачу.
Также в число номинантов вошли Андре Силва ("Милан"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Константин Будеску ("Стяуа"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Саман Годдос ("Эстерсунд") и Мемфис Депай ("Лион").
Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.
Time to vote!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 сентября 2017 г.
Andre Silva?
Kokorin?
Alexis Sanchez?
Depay?
Llorente?
Ghoddos?
Alejandro Gomez?
Budescu?
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