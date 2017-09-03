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Черчесов: Фернандес и Рауш смогут помочь сборной России по футболу в дальнейшем

Спорт
3 сентября, 20:08 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

В воскресенье сборная России в контрольном матче обыграла московское "Динамо" со счетом 3:0

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в лице Марио Фернандеса и Константина Рауш получила игроков, которые смогут помочь команде. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.

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Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче

В воскресенье сборная России в контрольном матче обыграла московское "Динамо" со счетом 3:0. Фернандес и Рауш дебютировали в национальной команде.

"Они пока для нас все-таки особенные, потому что сыграли впервые. Сыграли они достаточно квалифицировано, хотя, понятно, что было больше эмоций, поэтому ошибки были. Но я поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. В их лице мы получили игроков, которые в той или иной степени нам помогут", - поделился впечатлениями от их игры Черчесов.

Бразилец Фернандес получил гражданство РФ в прошлом году. Рауш в 6 лет переехал вместе с семьей из России в Германию и в России никогда не выступал.

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