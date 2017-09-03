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Калитвинцев: не стоит стесняться проводить такие матчи, как между сборной РФ и "Динамо"

Спорт
3 сентября, 20:10 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

Специалист признался, что был удивлен практически заполненным трибунам "Арены-Химки", которая вмещает около 18 тысяч человек

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Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Матчи между сборными и клубами, подобные тому, который прошел в воскресенье в Химках, не стоит стесняться проводить. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Юрий Калитвинцев.

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В воскресенье сборная России в товарищеском матче обыграла "Динамо" со счетом 3:0.

"Игра, конечно, необычная, но, поверьте, для тренеров любая практика на вес золота. Не надо стесняться проводить такие игры", - считает Калитвинцев.

Специалист признался, что был удивлен практически заполненным трибунам "Арены-Химки", которая вмещает около 18 тысяч человек: "Да, я тоже читаю прессу, комментарии, и, думал, болельщиков будет меньше. Прекрасная атмосфера, всегда приятно играть при полных трибунах. Тем более поддержка с обеих сторон была позитивной".

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