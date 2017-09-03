Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: календарь матчей сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября

Спорт
3 сентября, 20:13 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

В воскресенье национальная команда победила московское "Динамо" со счетом 3:0, контрольный матч прошел в Химках

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

©  Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Календарь товарищеских игр сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября, как минимум, будут определены встречи, которые состоятся в 2017 году. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

В воскресенье национальная команда победила московское "Динамо" со счетом 3:0, контрольный матч прошел в Химках.

Смотрите также

Калитвинцев: не стоит стесняться проводить такие матчи, как между сборной РФ и "Динамо"

Мутко: матч сборной РФ по футболу против "Динамо" можно назвать информативным для тренеров

Черчесов: Фернандес и Рауш смогут помочь сборной России по футболу в дальнейшем

Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче

"Вы сами понимаете, что сейчас во многих группах [отборочного раунда чемпионата мира] очень запутанная ситуация - если ты выходишь с первого места, то не играешь стыковой матч, - сказал Мутко. - На этом очень много всего завязано - мы вроде имеем предварительные договоренности, но при условии, если команда выходит с первого места. Те команды, которые попадают в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. Сейчас 5 сентября будут сыграны еще матчи, после чего мы сформируем календарь как минимум этого года".

Ранее Мутко неоднократно говорил о желании провести матч с аргентинцами, однако подчеркивал, что это будет зависеть от ситуации в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2018 года. Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что столичный стадион "Лужники" после реконструкции предварительно планируется открыть матчем сборных России и Аргентины 11 ноября.

Чемпионат мира - 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Игрок сборной России Виталий Фридзон
7
Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР
2
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
3
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
4
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Ученые подтвердили точность установки железнодорожной арки Крымского моста
7
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
Темы дня
Новости партнеров
Реклама