Мутко: календарь матчей сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября

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ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Календарь товарищеских игр сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября, как минимум, будут определены встречи, которые состоятся в 2017 году. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
В воскресенье национальная команда победила московское "Динамо" со счетом 3:0, контрольный матч прошел в Химках.
"Вы сами понимаете, что сейчас во многих группах [отборочного раунда чемпионата мира] очень запутанная ситуация - если ты выходишь с первого места, то не играешь стыковой матч, - сказал Мутко. - На этом очень много всего завязано - мы вроде имеем предварительные договоренности, но при условии, если команда выходит с первого места. Те команды, которые попадают в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. Сейчас 5 сентября будут сыграны еще матчи, после чего мы сформируем календарь как минимум этого года".
Ранее Мутко неоднократно говорил о желании провести матч с аргентинцами, однако подчеркивал, что это будет зависеть от ситуации в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2018 года. Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что столичный стадион "Лужники" после реконструкции предварительно планируется открыть матчем сборных России и Аргентины 11 ноября.
Чемпионат мира - 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.