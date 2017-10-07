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Российские боксеры планируют провести сборы на Кубе и в Казахстане в 2018 году

Спорт
7 октября, 16:21 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, октября. /ТАСС

Также тренерский штаб национальной команды планирует провести сбор в Узбекистане

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ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Российские боксеры планируют провести выездные сборы на Кубе и в Казахстане в 2018 году. Об этом на тренерском совете Федерации бокса России сообщил главный тренер сборной России Эдуард Кравцов.

Также тренерский штаб национальной команды планирует провести сбор в Узбекистане.

Кравцов возглавил сборную России минувшим летом. Под его руководством команда показала неудачный результат на чемпионате мира в Гамбурге, завоевав серебряную и бронзовую медали. Федерация бокса России признала данное выступление неудовлетворительным, при этом объявив, что специалист продолжит работу с командой.

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