Конькобежец Кулижников выиграл забег на 500 м на предсезонном турнире в Инцелле

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер сборной России по конькобежному спорту, пятикратный чемпион мира Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров на предсезонном турнире в немецком Инцелле. Спортсмен показал результат 34,95 секунды.

Второе и третье место заняли голландцы Дайдай Нтаб (35,03) и Рональд Мулдер (35,23) соответственно.

Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.

De eerste trainingsraces in Inzell zijn afgewerkt. Op de 500m klokt @heinotterspeer 35,32 en @jansmeekens 35,34. Zege voor Kulizhnikov:34,95 pic.twitter.com/un7ou6HrSl — LottoJumbo schaatsen (@LottoJumbo_ice) 7 октября 2017 г.