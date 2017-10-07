Конькобежец Кулижников выиграл забег на 500 м на предсезонном турнире в Инцелле

Надаль сыграет с Кирьосом в финале теннисного турнира в ПекинеСпорт 7 октября, 18:33
Фернандес и Рауш дебютировали за сборную России по футболуСпорт 7 октября, 18:24
Конькобежец Кулижников выиграл забег на 500 м на предсезонном турнире в ИнцеллеСпорт 7 октября, 18:21
Сборная ЮАР обыграла команду Буркина-Фасо в матче отбора ЧМ-2018Спорт 7 октября, 18:04
Трамп удивился, увидев хорошую статью в WP о своих избирателяхМеждународная панорама 7 октября, 17:42
На Москву обрушился ливень с градомОбщество 7 октября, 17:36
Несколько человек пострадали из-за наезда автомобиля на людей перед музеем в ЛондонеПроисшествия 7 октября, 17:16
Столбова и Климов заняли третье место на турнире по фигурному катанию в ФинляндииСпорт 7 октября, 17:04
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, подготовку саммитов СНГ и ЕврАзЭСПолитика 7 октября, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер сборной России по конькобежному спорту, пятикратный чемпион мира Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров на предсезонном турнире в немецком Инцелле. Спортсмен показал результат 34,95 секунды.
Второе и третье место заняли голландцы Дайдай Нтаб (35,03) и Рональд Мулдер (35,23) соответственно.
Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье Кулижников досрочно завершил сезон-2016/17, поскольку не успел должным образом восстановиться после травмы.
De eerste trainingsraces in Inzell zijn afgewerkt. Op de 500m klokt @heinotterspeer 35,32 en @jansmeekens 35,34. Zege voor Kulizhnikov:34,95 pic.twitter.com/un7ou6HrSl— LottoJumbo schaatsen (@LottoJumbo_ice) 7 октября 2017 г.