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Черчесов: в игре сборной России в матче с южнокорейцами не было основательности

Спорт
7 октября, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Главному тренеру национальной команды рассказал, что сборная хотела порадовать болельщиков после Кубка конфедераций

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборной России по футболу в матче с южнокорейцами не хватало основательности, игра была рваная. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.

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"Понравился счет. Не понравилась рваная игра, не было основательности, в тех моментах, когда мы теряли мячи, у соперника появлялись моменты. Понравилось, что вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка конфедераций, мы все-таки чувствуем, что они начали лучше к нам относиться", - поделился впечатлениями Черчесов.

"Функционально мы были готовы хорошо, другое дело, интенсивность, мышление и технику надо ускорять", - отметил он.

Во вторник, 10 октября, сборная проведет товарищескую встречу с командой Ирана на "Казань-Арене".

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