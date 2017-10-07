Черчесов: в игре сборной России в матче с южнокорейцами не было основательности

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сборной России по футболу в матче с южнокорейцами не хватало основательности, игра была рваная. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2.
"Понравился счет. Не понравилась рваная игра, не было основательности, в тех моментах, когда мы теряли мячи, у соперника появлялись моменты. Понравилось, что вышли заряженными, хотели порадовать болельщиков после Кубка конфедераций, мы все-таки чувствуем, что они начали лучше к нам относиться", - поделился впечатлениями Черчесов.
"Функционально мы были готовы хорошо, другое дело, интенсивность, мышление и технику надо ускорять", - отметил он.
Во вторник, 10 октября, сборная проведет товарищескую встречу с командой Ирана на "Казань-Арене".