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Черчесов: футболистам сборной России Смолову и Кокорину еще надо сыгрываться

Спорт
7 октября, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Главный тренер национальной команды считает, что игроки старались по максимуму помогать обороне и перекрывать зоны

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Товарищеский матч с командой Южной Кореи показал, что нападающим сборной России по футболу Александру Кокорину и Федору Смолову еще предстоит сыграться. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер россиян Станислав Черчесов.

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Сборная России в субботу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2.

"По поводу Смолова: мы знаем, где его сильные стороны. Особенно в первом тайме мы не контролировали игру, игра была рваная, поэтому надо было опускаться к опорному полузащитнику и помогать обороне, и он это делал. Что касается взаимодействия Смолова и Кокорина, они старались, максимально выполняли обязательную программу - помогать обороне и перекрывать зоны. Что касается игровых моментов, особенно в первом тайме было видно, что любым игрокам нужно время сыграться, в первый раз они играли вместе в новом статусе, раньше они были футболистами другого уровня", - поделился впечатлениями Черчесов.

Во вторник, 10 октября, сборная проведет товарищескую встречу с командой Ирана на "Казань-Арене".

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