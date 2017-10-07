Мутко удовлетворен игрой сборной России по футболу в матче с южнокорейцами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко удовлетворен качеством игры сборной России в товарищеском матче с командой Южной Кореи. Об этом он рассказал журналистам после окончания встречи.

Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:2 в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

"В целом хороший матч получился, южнокорейцы играют в агрессивный футбол. Я рад, что было много стандартов в нашу сторону, это дает возможность сыгрываться. Огорчен, что пропустили в конце, но есть пища для размышлений. Результат по игре, в целом удовлетворены", - сказал Мутко.

"Все игроки в хорошем состоянии физически. У нас появилась быстрая игра, есть еще над чем работать, движемся в правильном направлении", - добавил он.

Глава РФС отдал должное соперникам россиян, которые уже получили право сыграть в следующем году на чемпионате мира в России. "Южнокорейцы очень хороши, играли до конца, забили два мяча. Игра дала много пользы обеим командам, южнокорейцы будут достойно выглядеть на чемпионате мира", - заявил Мутко.

Марио Фернандес и Константин Рауш в матче с южнокорейцами дебютировали в составе сборной России в официальных матчах. "Рауш уже проявил себя в матче с "Динамо", здорово сыграл, усилил эту часть поля. Мне он еще тогда понравился, и игра в бундеслиге - это уровень, - отметил Мутко. - Марио - скоростной футболист, он сыграл в целом хорошо".