Мутко удовлетворен игрой сборной России по футболу в матче с южнокорейцами

Глава РФПЛ Прядкин шокирован смертью спортдиректора "Зенита" СарсанииСпорт 7 октября, 20:06
Сафонов: причиной кончины спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромбСпорт 7 октября, 20:03
В Тамбовской области открыли памятник Солдату-ПобедителюОбщество 7 октября, 19:56
Кокорин: концовка матча с южнокорейцами испортила общее впечатление от игры сборной РоссииСпорт 7 октября, 19:55
Союз ММА России обратился в прокуратуру из-за несанкционированного турнира в ЛюберцахСпорт 7 октября, 19:47
Черчесов: в игре сборной России в матче с южнокорейцами не было основательностиСпорт 7 октября, 19:42
Мутко удовлетворен игрой сборной России по футболу в матче с южнокорейцамиСпорт 7 октября, 19:36
Черчесов: футболистам сборной России Смолову и Кокорину еще надо сыгрыватьсяСпорт 7 октября, 19:36
Спортивный директор "Зенита" Сарсания скончался в возрасте 49 летСпорт 7 октября, 19:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко удовлетворен качеством игры сборной России в товарищеском матче с командой Южной Кореи. Об этом он рассказал журналистам после окончания встречи.
Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 4:2 в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
"В целом хороший матч получился, южнокорейцы играют в агрессивный футбол. Я рад, что было много стандартов в нашу сторону, это дает возможность сыгрываться. Огорчен, что пропустили в конце, но есть пища для размышлений. Результат по игре, в целом удовлетворены", - сказал Мутко.
"Все игроки в хорошем состоянии физически. У нас появилась быстрая игра, есть еще над чем работать, движемся в правильном направлении", - добавил он.
Глава РФС отдал должное соперникам россиян, которые уже получили право сыграть в следующем году на чемпионате мира в России. "Южнокорейцы очень хороши, играли до конца, забили два мяча. Игра дала много пользы обеим командам, южнокорейцы будут достойно выглядеть на чемпионате мира", - заявил Мутко.
Марио Фернандес и Константин Рауш в матче с южнокорейцами дебютировали в составе сборной России в официальных матчах. "Рауш уже проявил себя в матче с "Динамо", здорово сыграл, усилил эту часть поля. Мне он еще тогда понравился, и игра в бундеслиге - это уровень, - отметил Мутко. - Марио - скоростной футболист, он сыграл в целом хорошо".