Тренер брянского "Динамо": финансы являются главной спортивной составляющей в ПФЛ

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главным фактором при выступлении в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) является финансовое положение клуба. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер брянского "Динамо" Софербий Ешугов.
В субботу московский "Арарат" на своем поле со счетом 1:0 обыграл брянское "Динамо" в матче 12-го тура первенства ПФЛ зоны "Центр".
"На мой взгляд, сложный получился сегодня матч. Мы имели несколько хороших моментов, которые не смогли реализовать. Не хочется вести разговоры в пользу бедных, но порой мне кажется, что деньги являются главной спортивной составляющей, когда играешь в Профессиональной футбольной лиге. О какой борьбе за выход в первый дивизион может идти речь, когда твой бюджет в десять раз меньше, чем у соперника", - сказал Ешугов.
Старший тренер "Арарата" Погос Галстян отметил, что погодные условия внесли изменения в установку на игру. "Очень важная победа над одним из прямых конкурентов за выход в первый дивизион. Конечно, установка на игру была другая, но погодные условия внесли в нее изменения. Доволен ребятами, они проявили характер", - заявил он.
После 12 туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Брянское "Динамо" занимает восьмую строчку с 19 баллами.