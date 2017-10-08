Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 8 октября. "Питтсбург" победил "Нэшвилл" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Евгений Малкин (2-я минута), Джейк Гюнцель (11), Райан Ривз (33) и Олли Мяяття (41). Российский форвард провел на льду 17 минут 22 секунды, отметился четырьмя бросками и одним силовым приемом.

Защитник Никита Зайцев отметился голом и передачей за "Торонто" в победном матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (8:3). Также на его счету три броска за 19:37 на площадке.

"Флорида" обыграла на своем льду "Тампу" со счетом 5:4. В составе хозяев два очка (1+1) на счету форварда Евгения Дадонова. У гостей аналогичная статистика у Никиты Кучерова и Владислава Наместникова. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 43 из 48 бросков.

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Баффало" со счетом 6:3, "Каролина" по буллитам одержала победу над "Миннесотой" (5:4), "Детройт" также в серии буллитов оказался сильнее "Оттавы" (2:1).