Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

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ТАСС, 8 октября. "Питтсбург" победил "Нэшвилл" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Евгений Малкин (2-я минута), Джейк Гюнцель (11), Райан Ривз (33) и Олли Мяяття (41). Российский форвард провел на льду 17 минут 22 секунды, отметился четырьмя бросками и одним силовым приемом.
Защитник Никита Зайцев отметился голом и передачей за "Торонто" в победном матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (8:3). Также на его счету три броска за 19:37 на площадке.
"Флорида" обыграла на своем льду "Тампу" со счетом 5:4. В составе хозяев два очка (1+1) на счету форварда Евгения Дадонова. У гостей аналогичная статистика у Никиты Кучерова и Владислава Наместникова. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 43 из 48 бросков.
В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Баффало" со счетом 6:3, "Каролина" по буллитам одержала победу над "Миннесотой" (5:4), "Детройт" также в серии буллитов оказался сильнее "Оттавы" (2:1).