"Металлург" обыграл "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 8 октября. "Металлург" из Магнитогорска одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Мозякин (13-я минута), Томаш Филиппи (14) и Ник Шаус (60). В составе "Адмирала" отличился Павел Махановский (53).

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает четвертое место, набрав 32 очка в 19 матчах. "Адмирал" с 17 очками занимает 12-е место после 19 игр.

В следующем матче 10 октября "Металлург" сыграет в гостях с хабаровским "Амуром". "Адмирал" 12 октября проведет выездной матч с новосибирской "Сибирью".