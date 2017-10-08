"Металлург" обыграл "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ

Биография академика РАН Вячеслава ИвановаБиографии и справки 8 октября, 12:40
Ерохин: российские футболисты вынудили южнокорейцев забить мячи в свои воротаСпорт 8 октября, 12:26
СМИ: тренер "Ливерпуля" Клопп настоял на увольнении главного физиотерапевта клубаСпорт 8 октября, 11:55
"ВИМ-Авиа" завершила активную фазу перевозок пассажировЭкономика и бизнес 8 октября, 11:50
Чем "удивительные формулы" Цветаевой привлекают читателей к ее творчествуКультура 8 октября, 11:24
СМИ: сирийская армия окружила боевиков ИГ в Эль-МаядинеМеждународная панорама 8 октября, 11:06
Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Пирло завершит карьеру в декабреСпорт 8 октября, 10:58
Вице-президент Болгарии считает нецелесообразным продление антироссийских санкцийМеждународная панорама 8 октября, 10:44
Футболист сборной России Головин не сыграет в матче с командой ИранаСпорт 8 октября, 10:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 октября. "Металлург" из Магнитогорска одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Мозякин (13-я минута), Томаш Филиппи (14) и Ник Шаус (60). В составе "Адмирала" отличился Павел Махановский (53).
В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" занимает четвертое место, набрав 32 очка в 19 матчах. "Адмирал" с 17 очками занимает 12-е место после 19 игр.
В следующем матче 10 октября "Металлург" сыграет в гостях с хабаровским "Амуром". "Адмирал" 12 октября проведет выездной матч с новосибирской "Сибирью".