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Боксер Тайсон Фьюри заинтересован в проведении боя с Виталием Кличко

Спорт
8 октября, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии британец выиграл у брата Виталия Кличко Владимира

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Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

© AP Photo/Martin Meissner, File

ТАСС, 8 октября. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри выразил заинтересованность в проведении поединка с завершившим карьеру украинцем Виталием Кличко. Слова спортсмена приводятся на его странице в Twitter.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у брата Виталия Кличко Владимира по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту, а летом 2016 года его допинг-проба дала положительный результат на кокаин, разбирательства с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) по данному вопросу продолжаются до сих пор. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал.

"Хотел бы провести бой с Виталием Кличко, - написал 29-летний Фьюри. - Потому что его брат не оказал мне достойного сопротивления".

Ранее 46-летний Кличко, который в настоящее время занимает пост мэра Киева, в интервью порталу FightHub сообщил, что по-прежнему проводит боксерские тренировки и скучает по поединкам. Также бывший боксер заявил, что заинтересован в поединке с действующим чемпионом мира IBF и WBA британцем Энтони Джошуа, однако у него не получится организовать поединок из-за "должностных обязанностей".

Виталий Кличко на профессиональном уровне провел 47 боев (45 побед, 41 - нокаутом, 2 поражения). Последний поединок он провел 8 сентября 2012 года в Москве против немца Мануэля Чарра, одержав победу техническим нокаутом. После завершения боксерской карьеры занялся политической деятельностью.

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом). После боя с Владимиром Кличко в ноябре 2015 года британец не выходил на ринг.

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