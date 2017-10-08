Боксер Тайсон Фьюри заинтересован в проведении боя с Виталием Кличко

ТАСС, 8 октября. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри выразил заинтересованность в проведении поединка с завершившим карьеру украинцем Виталием Кличко. Слова спортсмена приводятся на его странице в Twitter.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у брата Виталия Кличко Владимира по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту, а летом 2016 года его допинг-проба дала положительный результат на кокаин, разбирательства с Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD) по данному вопросу продолжаются до сих пор. Летом 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал.

"Хотел бы провести бой с Виталием Кличко, - написал 29-летний Фьюри. - Потому что его брат не оказал мне достойного сопротивления".

@wklitschkofans @NataKlitschko @KIitschko would love to fight big bro vitally as baby bro didn't put much of a fight up. #easyfight — TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 7 октября 2017 г.

Ранее 46-летний Кличко, который в настоящее время занимает пост мэра Киева, в интервью порталу FightHub сообщил, что по-прежнему проводит боксерские тренировки и скучает по поединкам. Также бывший боксер заявил, что заинтересован в поединке с действующим чемпионом мира IBF и WBA британцем Энтони Джошуа, однако у него не получится организовать поединок из-за "должностных обязанностей".

Виталий Кличко на профессиональном уровне провел 47 боев (45 побед, 41 - нокаутом, 2 поражения). Последний поединок он провел 8 сентября 2012 года в Москве против немца Мануэля Чарра, одержав победу техническим нокаутом. После завершения боксерской карьеры занялся политической деятельностью.

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (18 нокаутом). После боя с Владимиром Кличко в ноябре 2015 года британец не выходил на ринг.