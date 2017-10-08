Сборная Польши по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года

ТАСС, 8 октября. Сборная Польши одержала победу над командой Черногории со счетом 4:2 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и пробилась в финальный раунд соревнований, которые пройдут в России.

Забитыми мячами за хозяев отметились Кшиштоф Мачиньский (6-я минута), Камил Гросицкий (16) и Роберт Левандовский (85), в составе гостей отличились Стефан Мугоша (78) и Никола Вукчевич (83), еще один мяч черногорец Филип Стойкович забил в свои ворота (87). Левандовский забил 16-й мяч в нынешнем отборочном турнире, обойдя по этому показателю португальца Криштиану Роналду и обновив рекорд по количеству голов в одном европейском отборочном цикле как чемпионатов мира, так и чемпионатов Европы.

В параллельных матчах группы E сборная Дании сыграла вничью с командой Румынии - 1:1, а сборная Армении с тем же счетом завершила встречу с командой Казахстана. В итоге сборная Польши заняла первое место в группе с 25 очками и пробилась на чемпионат мира, датчане с 20 очками стали вторыми и гарантировали себе участие в стыковых матчах за право сыграть на мировом первенстве. Далее в таблице расположились команды Черногории (16), Румынии (13), Армении (7) и Казахстана (3).

Сборная Польши дебютировала на чемпионатах мира в 1938 году, проиграв на стадии 1/8 финала. На следующем мировом первенстве поляки сыграли в 1974 году, тогда команда смогла завоевать бронзовые медали. Также польские футболисты занимали третье место на турнире в 1982 году. В последний раз сборная Польши играла на чемпионате мира в 2006 году.

Также команда Польши является победителем Олимпиады 1972 года и двукратным серебряным призером Игр (1976, 1992).

Команда Польши стала 14-й, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии и Коста-Рики. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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Сборная Польши - участник #ЧМ2018 №1⃣4⃣!

Для поляков это будет 8⃣-е участие на ЧМ в истории. Наши поздравления и добро пожаловать! pic.twitter.com/Q6OTcfePmk — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 8 октября 2017 г.