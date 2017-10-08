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Российский гимнаст Далалоян стал восьмым на ЧМ в опорном прыжке

Спорт
8 октября, 21:01 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Канада/ 8, октября. /ТАСС

Золото завоевал японец Кензо Сираи

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Кензо Сираи

Кензо Сираи

© EPA-EFE/CJ GUNTHER

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 8 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Артур Далалоян занял восьмое место на чемпионате мира, проходящем в Монреале, в опорном прыжке. Судьи оценили выступление спортсмена в 13,966 балла.

Титул чемпиона мира на этом снаряде достался японцу Кензо Сираи (14,900), второе место занял украинец Игорь Радивилов (14,899), третье - представитель Южной Кореи Ким Хан Сол (14,766).

В квалификации Далалоян занял девятое место и получил возможность выступить в финале вместо снявшегося с соревнований южнокорейца Ян Хак Сона.

На чемпионате Европы, который проходил весной в Румынии, Далалоян занял первое место в личном многоборье.

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