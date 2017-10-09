Первый в истории молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в 2019 году

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 9 октября. /ТАСС/. Первый молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике запланирован на 2019 год, местом его проведения может стать Венгрия. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Андрей Родионенко.
"Впервые в этом олимпийском цикле пройдет молодежный чемпионат мира, - отметил Родионенко. - Турнир пройдет в 2019 году, на него претендует Венгрия. Еще не определена периодичность турнира. Но уже сейчас понятно, что он не будет ежегодным".
"Международная федерация делает непростой шаг, - считает тренер. - Сложно сейчас говорить, в каком формате он будет проходить: будут ли в нем соревноваться команды, либо дело ограничится личными состязаниями. Те же американцы ратуют, чтобы выступали команды. Надо к этому очень осторожно относиться, так как соревноваться будут совсем молодые спортсмены, которым еще нельзя переносить большие нагрузки".
Решение о формате турнира будет принято Международной федерацией гимнастики на одном из заседаний исполкома организации.