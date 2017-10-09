Передача Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

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ТАСС, 9 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Монреаль" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэди Шэй (18-я минута) и Мика Зибанежад (50).
В случае со вторым голом ассистентом выступил 22-летний российский нападающий Павел Бучневич. Для него это вторая передача в нынешнем сезоне. Он провел на льду 17 минут 27 секунд, отметился двумя бросками и двумя силовыми приемами.
Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразив 34 броска, сделал 62-й "шатаут" в карьере. По этому показателю он вышел на 16-е место за всю историю. Рекорд принадлежит Мартину Бродеру (125 "сухих" матчей).
В следующем матче "Рейнджерс" дома сыграют с "Сент-Луисом" 11 октября. "Монреаль" в тот же день примет "Чикаго".