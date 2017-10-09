"Салават Юлаев" расторг контракт с хоккеистом Куляшом

ТАСС, 9 октября. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" расторг контракт с защитником Денисом Куляшом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 34-летним защитником было рассчитанного до апреля 2019 года. Ранее он был выставлен на драфт отказов.

В текущем сезоне Куляш провел за уфимский клуб 16 матчей, в которых отметился 5 (2 шайбы + 3 передачи) набранными очками.