Тренер женской сборной России по керлингу обеспокоен ходом подготовки команды к ОИ-2018

ТАСС, 9 октября. Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов выразил обеспокоенность ходом подготовки национальной команды к Олимпийским играм 2018 года. Слова специалиста приводит пресс-служба Федерации керлинга России.

"Закончился очередной этап подготовки женской сборной России по керлингу к основным стартам сезона, - сказал Беланов. - Два состава женской сборной приняли участие в крупнейших европейских этапах Мировой серии - в Стокгольме и Базеле. Должен честно признаться, увиденное меня очень беспокоит".

Беланов, занимающий также пост председателя тренерского совета Федерации керлинга России, считает необходимым отказаться от практики совмещения постов.

"Я все больше убеждаюсь, что действующему тренеру сборной нельзя занимать должность председателя тренерского совета, - отметил он. - Главная задача тренерского совета - это организация и контроль подготовки сборных команд России. Согласитесь, мне трудно объективно оценивать результаты команды, которую я же и готовлю, в связи с этим я буду рекомендовать исполкому Федерации керлинга России на следующий олимпийский цикл запретить такое совмещение".

"Я считаю, что исполком уже должен вмешаться и рассмотреть состояние дел в женской сборной России. Ведь до Олимпийских игр осталось немногим больше трех месяцев", - добавил Беланов.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.