Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер женской сборной России по керлингу обеспокоен ходом подготовки команды к ОИ-2018

Спорт
9 октября, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Сергей Беланов, который также занимает должность председателя тренерского совета Федерации керлинга России, считает необходимым отказаться от практики совмещения постов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 октября. Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов выразил обеспокоенность ходом подготовки национальной команды к Олимпийским играм 2018 года. Слова специалиста приводит пресс-служба Федерации керлинга России.

"Закончился очередной этап подготовки женской сборной России по керлингу к основным стартам сезона, - сказал Беланов. - Два состава женской сборной приняли участие в крупнейших европейских этапах Мировой серии - в Стокгольме и Базеле. Должен честно признаться, увиденное меня очень беспокоит".

Беланов, занимающий также пост председателя тренерского совета Федерации керлинга России, считает необходимым отказаться от практики совмещения постов.

Смотрите также

Сборная России победила венгров в матче ЧМ по керлингу в миксте

Мужская сборная РФ по керлингу сыграет в двух турнирах перед отбором на ОИ-2018

"Я все больше убеждаюсь, что действующему тренеру сборной нельзя занимать должность председателя тренерского совета, - отметил он. - Главная задача тренерского совета - это организация и контроль подготовки сборных команд России. Согласитесь, мне трудно объективно оценивать результаты команды, которую я же и готовлю, в связи с этим я буду рекомендовать исполкому Федерации керлинга России на следующий олимпийский цикл запретить такое совмещение".

"Я считаю, что исполком уже должен вмешаться и рассмотреть состояние дел в женской сборной России. Ведь до Олимпийских игр осталось немногим больше трех месяцев", - добавил Беланов.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
4
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье
5
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама