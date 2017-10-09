Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Дзагоев не сыграют в матче РФПЛ с "Краснодаром"

ТАСС, 9 октября. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий и Алан Дзагоев пропустят гостевой матч 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Защитник и полузащитник не полетят с командой в Краснодар и будут продолжать восстанавливаться от повреждений в Москве.

Решение об участии в игре еще двух полузащитников армейского клуба Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры. Их коллега по амплуа Александр Макаров, который летом перенес операцию на голеностопе, приступил к беговым упражнениям.

"Краснодар" и ЦСКА сыграют 14 октября. Краснодарская команда занимает третье место в турнирной таблице с 21 набранным баллом, ЦСКА - четвертый (21).