Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Дзагоев не сыграют в матче РФПЛ с "Краснодаром"

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ТАСС, 9 октября. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА Василий Березуцкий и Алан Дзагоев пропустят гостевой матч 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Защитник и полузащитник не полетят с командой в Краснодар и будут продолжать восстанавливаться от повреждений в Москве.
Решение об участии в игре еще двух полузащитников армейского клуба Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры. Их коллега по амплуа Александр Макаров, который летом перенес операцию на голеностопе, приступил к беговым упражнениям.
"Краснодар" и ЦСКА сыграют 14 октября. Краснодарская команда занимает третье место в турнирной таблице с 21 набранным баллом, ЦСКА - четвертый (21).