Футболист ЦСКА Дзагоев пропустит около шести недель из-за травмы ахиллова сухожилия

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев, получивший травму ахиллова сухожилия, пропустит около шести недель. Об этом футболист сообщил на своем официальном сайте.

Дзагоев получил травму в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед" (1:4). Встреча прошла в Москве 27 сентября. В воскресенье 27-летний Дзагоев не смог принять участия в матче 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0).

"У меня воспаление ахилла, придется пропустить около шести недель, - сказал Дзагоев. - Три года назад у меня уже была подобная проблема, как раз на чемпионате мира, тогда врачи сказали, что когда-нибудь это повторится. Ничего не поделаешь - сейчас нужно сделать паузу и вылечить ахилл. Сделаю необходимые процедуры и через две недели начну реабилитацию - закачивать и растягивать его".

"Перед матчем с "Манчестером" я четыре дня не тренировался, мы договорились, что дадим паузу, чтобы боль сошла, потому что после каждой тренировки ахилл болел все больше и больше, после игр тоже, - продолжил Дзагоев. - Не думаю, что что-то изменилось бы, если бы я не сыграл с МЮ, может, после матча на 5-10% стало хуже, но не думаю, что это сильно повлияло. Лечить эту травму нужно в любом случае, сейчас главное - дать паузу, как мне сказали, на шесть недель. Буду придерживаться, так как не хочется усугублять и вылетать на еще больший срок".

Ранее полузащитник был вызван в сборную России для подготовки к товарищеским матчам против команд Южной Кореи и Ирана, которые состоятся 7 и 10 октября в Москве и Казани соответственно. "У нас был недавно разговор со Станиславом Саламовичем [Черсесовым], и я сказал, что ахилл побаливает. Пообщались мы и сегодня в расположении сборной, ближайший сбор я пропущу, не дать паузу сейчас - значит, не тренироваться, а только играть и то не в полную силу. Конечно, я очень хочу в сборную, но ничего не поделаешь", - добавил Дзагоев.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В текущем сезоне полузащитник провел за команду 11 матчей чемпионата России и шесть игр Лиги чемпионов. В мае футболист пропустил несколько игр ЦСКА из-за травмы задней поверхности бедра, из-за чего не был включен в заявку сборной России на Кубок конфедераций.