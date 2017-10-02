Черчесов: футболисту ЦСКА Дзагоеву нужно больше четырех недель на восстановление

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитнику ЦСКА и сборной России по футболу Алану Дзагоеву требуется на восстановление больше четырех недель. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В воскресенье стало известно, что Дзагоев получил травму ахиллова сухожилия в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед" (1:4), который прошел в Москве 27 сентября. Позднее врач армейцев Шагабутдин Керимов сообщил, что на восстановление игроку потребуется до четырех недель.

"Дзагоев был [в расположении сборной], мы с ним переговорили, он знает, как нам дальше быть. Он уже пропустил много сборов, ему надо внимательно отнестись к своему здоровью, так как чемпионат мира не за горами, а Алан все никак к нам не попадет. Он все выслушал и будет лечиться. Я, кстати, читал, что говорил врач ЦСКА [Шагабутдин Керимов] о том, что Алану нужно на восстановление четыре недели, но считаю, что ему нужно шесть, а может быть и восемь недель, если он хочет полностью залечиться", - сказал Черчесов.

"У него не ушиб или перелом, когда точно знаешь, когда зарастет. Это ахилл, серьезное дело, потому что мы уже имели прецеденты с теми же Романом Широковым, с Ведраном Чорлукой в "Локомотиве", когда запускают, а потом лечат по полгода. Алан меня выслушал, надеюсь, он понял, о чем идет речь", - отметил тренер.

В сборную вызываются достойные

В сборную России в общей сложности были вызваны 27 футболистов. В заявку на контрольные матчи смогут попасть 23 игрока.

"Состояние игроков хорошее, завтра сделаем маленький тест и будем больше знать. Потихонечку круг игроков сужается, мы провели селекционную работу на ваших глазах. Думаю, что во всех линиях формируется стабильность, стараемся, чтобы от нас ничего не ускользнуло, вызываем всех достойных", - также сообщил он.

"У нас экспериментов никогда не было и не будет. Есть 23 футболиста, которые готовятся к играм, посмотрим, кто в каком состоянии подойдет, потому что нагрузки у всех разные: кто-то играет через два дня на третий, а кто-то не обласкан судьбой", - отметил Черчесов.

Сборная России в понедельник начала подготовку к товарищеским играм с командами Южной Кореи (7 октября на "ВЭБ-Арене" в Москве) и Ирана (10 октября на "Казань-Арене").