Дмитрий и Денис Черышевы высоко оценили подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Послы Нижнего Новгорода на чемпионате мира по футболу 2018 года в России тренер Дмитрий Черышев и его сын, полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев высоко оценили подготовку города к матча турнира. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
Дмитрий и Денис Черышевы встретились с учащимися СДЮСШОР №8 и кандидатами в волонтеры мирового первенства. Встреча прошла в формате живого общения: дети задавали вопросы о самых красивых и важных голах в карьере футболистов, о Криштиану Роналду и о том, как добиться успеха в футболе.
Также послы посетили аэропорт, строящийся "Стадион Нижний Новгород" и новую тренировочную площадку около ФОКа "Мещерский".
"Рад приехать в свой родной город, меня тут тепло встретили, я очень благодарен, - сказал Денис Черышев. - Мне понравился новый терминал аэропорта - и командам, и болельщикам будет приятно прилетать сюда. Рад, что удалось побывать на строящемся стадионе - он просто супер, надеюсь, сборная России здесь сыграет. Для нас с папой честь быть послами нашего родного города, уверен, зарубежным болельщикам понравится в Нижнем Новгороде, ведь Россия всегда славилась своим гостеприимством".
Дмитрий Черышев отметил, что ЧМ-2018 дает большие возможности для создания современной инфраструктуры в городе и развития футбола в регионе. "То, что сейчас происходит в городе, на Стрелке - это фурор. Большое счастье, что все те объекты, которые сейчас возводятся к турниру, будут служить нижегородцам на протяжении очень долгого времени. Город преображается, создается уникальное наследие для будущих поколений, и мы можем этим гордиться".
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Нижний Новгород примет шесть матчей чемпионата мира, включая четвертьфинал.