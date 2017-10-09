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Чемпионка ОИ-1988 Кириллова 18 ноября будет включена в Зал волейбольной славы

Спорт
9 октября, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

На данный момент в Зал волейбольной славы включены четыре отечественные волейболистки: Инна Рыскаль, Нина Смолеева, Людмила Булдакова и Роза Салихова

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Ирина Кириллова (справа)

Ирина Кириллова (справа)

© ТАСС/Григорий Сысоев

ТАСС, 9 октября. Чемпионка Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в составе сборной СССР Ирина Кириллова (Пархомчук) будет включена в Зал волейбольной славы в Холиоке (США, штат Массачусетс). Об этом сообщается на сайте Зала.

Торжественная церемония включения в Зал волейбольной славы новых членов состоится 18 ноября. Кроме Кирилловой в него войдут представитель пляжного волейбола бразилец Жозе Лойола, голландский волейболист Роналд Звервер, шведский тренер Андерс Кристианссон и бывший президент Международной федерации волейбола китаец Цзичжун Вэй.

В составе сборной СССР Кириллова стала также чемпионкой мира (1990) и Европы (1989).

На данный момент в Зал волейбольной славы включены четыре отечественные волейболистки: Инна Рыскаль, Нина Смолеева, Людмила Булдакова и Роза Салихова.

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