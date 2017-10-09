Сборная Испании обыграла команду Израиля в матче отбора ЧМ-2018

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ТАСС, 9 октября. Сборная Испании одержала победу над командой Израиля со счетом 1:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России.
Мяч на 76-й минуте забил Асьер Ильяраменди. В других матчах группы G сборная Италии обыграла команду Албании - 1:0, сборная Македонии оказалась сильнее команды Лихтенштейна - 4:0.
В турнирной таблице первое место с 26 очками заняла сборная Испании, ранее обеспечившая себе участие в финальной части чемпионата мира, итальянцы, с 23 очками стали вторыми и сыграют в стыковых матчах за право выйти на мировое первенство. Далее идут команды Албании (14), Израиля (13), Македонии (9) и Лихтенштейна (1).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.