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Президент Сербии поздравил футбольную сборную страны с квалификацией на ЧМ-2018 в России

Спорт
10 октября, 1:22 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 10, октября. /ТАСС

В понедельник сборная Сербии обыграла команду Грузии и гарантировала себе участие в финальном раунде ЧМ-2018

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Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич

© Александр Щербак/ТАСС

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил футбольную сборную страны с выходом в финальный раунд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом он написал в своем "Твиттере" вечером в понедельник.

В понедельник сборная Сербии под руководством Славолюба Муслина одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и вышла в финальный раунд соревнований. Единственный мяч в игре забил Александар Прийович на 74-й минуте.

"Браво, парни. Так надо бороться за свою страну. Вперед, Сербия!" - говорится в сообщении.

В турнирной таблице сборная Сербии с 21 очком заняла первое место и пробилась на чемпионат мира, команда Ирландии, набрав 19 очков, стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в основной стадии турнира. Далее идут сборные Уэльса (17), Австрии (15), Грузии (5) и Молдавии (2).

Выход сборной в финальную стадию ЧМ впервые за последние восемь лет стал грандиозным событием для страны. Финальный свисток судьи потонул в салютах, началось всенародное ликование. Толпы молодежи вышли на улицы, скандируя "Сербия, Сербия! Россия, Россия!".

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