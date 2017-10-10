Президент Сербии поздравил футбольную сборную страны с квалификацией на ЧМ-2018 в России

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БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил футбольную сборную страны с выходом в финальный раунд чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом он написал в своем "Твиттере" вечером в понедельник.
В понедельник сборная Сербии под руководством Славолюба Муслина одержала победу над командой Грузии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года и вышла в финальный раунд соревнований. Единственный мяч в игре забил Александар Прийович на 74-й минуте.
Браво, момци!— Александар Вучић (@avucic) 9 октября 2017 г.
Тако се бори за своју земљу.
Напред Србија!
"Браво, парни. Так надо бороться за свою страну. Вперед, Сербия!" - говорится в сообщении.
В турнирной таблице сборная Сербии с 21 очком заняла первое место и пробилась на чемпионат мира, команда Ирландии, набрав 19 очков, стала второй и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в основной стадии турнира. Далее идут сборные Уэльса (17), Австрии (15), Грузии (5) и Молдавии (2).
Выход сборной в финальную стадию ЧМ впервые за последние восемь лет стал грандиозным событием для страны. Финальный свисток судьи потонул в салютах, началось всенародное ликование. Толпы молодежи вышли на улицы, скандируя "Сербия, Сербия! Россия, Россия!".