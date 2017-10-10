Слитки золота обнаружены в Женеве в рамках расследования дела о коррупции перед ОИ-2016

ЖЕНЕВА, 10 октября. /ТАСС/. Несколько килограммов золота обнаружено в хранилище в Свободной таможенной зоне Женевы (Ports Francs de Geneve) в рамках расследования дела, касающегося подозрений в коррупции при выборе Рио-де- Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. Об этом сообщила в понедельник вечером швейцарская газета Tribune de Geneve.

По ее данным, местная полиция 6 октября "распорядилась наложить секвестр на помещенное в Свободной таможенной зоне имущество в связи со скандалом о коррупции, касающимся Карлоса Нузмана", бывшего президента Национального олимпийского комитета Бразилии и главы оргкомитета Игр-2016 в Рио-де- Жанейро. В понедельник женевские полицейские побывали в таможенной зоне (порто-франко), "чтобы открыть сейф, который на протяжении ряда лет арендует этот почтенный человек". "Они обнаружили несколько килограммов золота", - констатирует издание, не называя источников, из которых ею получены сведения, но отмечая, что в прокуратуре Женевы комментарий ей получить не удалось.

Внутренняя проверка

Вместе с тем, как поясняет газета, генеральный директор Ports Francs de Geneve Ален Декроза сообщил, что в Свободной таможенной зоне была проведена внутренняя проверка по собственной инициативе. "Как только мы узнали в пятницу, что этот человек [Нузман], которого беспокоит юстиция, арендует у нас сейф, мы немедленно информировали прокуратуру Женевы", - сказал Декроза, пояснив, что речь идет не об "изобличении, а о заявлении в целях предосторожности".

"Наша обязанность - сотрудничать с правосудием. Возможность отслеживания имущества, помещенного в порто- франко, не должна быть поставлена под вопрос, наоборот, она должна быть очевидной", - подчеркнул генеральный директор.

Tribune de Geneve напоминает, что 87% акций порто-франко в Женеве принадлежит государству, и что с 2015 года, когда разгорелся скандал вокруг "дела Бувье", связанного с хранением произведений искусства в женевской Свободной таможенной зоне, "политика радикально изменилась". "Мы усилили условия для новых арендаторов, к старым арендаторам мы очень внимательны", - сказал гендиректор.

Федеральная прокуратура Швейцарии 6 октября получила просьбу от Бразилии об оказании юридической помощи в расследовании дела, касающегося подозрений в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр 2016 года. А днем раньше в Бразилии был арестован президент Карлос Нузман. Он подозревается в даче взятки в размере $2,5 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. Решение об аресте Нузмана было принято после того, как он попытался внести в свою налоговую декларацию сведения о приобретении 16 слитков золота.

16 слитков

По данным швейцарской газеты Tages-Anzeiger, Нузман поместил 16 слитков золота, оцениваемых в $678 тысяч, в хранилище в порто-франко Женевы. Местная пресса также сообщила, что у Нузмана имеется счет в банке Societe Generale в Лозанне, и это "еще один элемент, связывающий это дело со Швейцарией".

Полицейская спецоперация, касающаяся расследования обстоятельств выбора столицы Олимпиады-2016, получила название Unfair play, что в переводе с английского означает "нечестная игра". Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуды.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде. XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де- Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке.