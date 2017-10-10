Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман останется под стражей на неопределенный срок

ТАСС, 10 октября. Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и глава оргкомитета Игр-2016 Карлос Артур Нузман останется в тюрьме на неопределенный срок после решения судьи продлить арест. Об этом сообщает портал insidethegames.

Суд принял данное решение, чтобы избежать возможных вмешательств обвиняемого в расследование. Также под арестом находится экс-директор НОК Бразилии Леонардо Гринер. По сообщениям СМИ, судья Марсело Бретас принял такое решение, основываясь на рекомендации Федеральной прокуратуры Бразилии.

Нузман был арестован в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуда. Функционер подозревается в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де- Жанейро столицей Игр-2016

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. Голосование по выбору столицы прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.