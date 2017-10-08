Подозреваемый в коррупции Нузман покинул пост главы Олимпийского комитета Бразилии

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Карлос Артур Нузман, который подозревается в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады-2014, покинул должность председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. Об этом сообщает AFP.

Нузман был арестован 5 октября в рамках операции, начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Функционер подозревается в даче взятки в размере 2 млн долларов. Ранее в связи с этим делом Международный олимпийский комитет временно отстранил НОК Бразилии, а Нузмана исключил из состава почетных членов организации.

"Для того, чтобы полностью сосредоточиться на защите своих прав, которые до этого нарушались, я покидаю пост главы Олимпийского комитета Бразилии и прекращаю членство в генеральной ассамблее", - сообщил Нузман в письме, адресованном другим функционерам НОК Бразилии.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. Голосование по выбору столицы прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.