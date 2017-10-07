Члены МОК выразили озабоченность по поводу имиджевых потерь из-за коррупционных скандалов

ТАСС, 7 октября. Трое членов Международного олимпийского комитета (МОК) призвали к реформам и активным действиям по предотвращению "огромного" репутационного ущерба олимпийскому движению из-за коррупции. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и глава оргкомитета Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Карлос Артур Нузман был арестован в четверг по подозрению в коррупции. В связи с этим МОК заморозил все платежи в адрес НОК Бразилии и приостановил отношения с оргкомитетом Игр-2016. Также МОК временно лишил Нузмана почетного членства в организации.

Член МОК Ричард Петеркин, представляющий Сент-Люсию, предупредил, что "впереди еще больше разоблачений". Он опасается, что репутация МОК может быть потеряна так же, как и репутация Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в результате коррупционных скандалов.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по хоккею канадка Хейли Уикенхайзер заявила, что она "испытывает отвращение и глубоко разочарована", также она призвала к немедленному отстранению всех, кто нарушает Кодекс этики МОК.

Олимпийский чемпион по хоккею с мячом в составе сборной Новой Зеландии Барри Майстер высказал свое мнение о том, что чистота спорта серьезно компрометируется действиями нескольких людей. Он призвал к новым методам эффективного управления, касающихся отбора членов МОК.

Нузман был арестован по подозрению в даче взятки в размере 2,5 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Решение об аресте Нузмана было принято после того, как он попытался внести в свою налоговую декларацию сведения о приобретении 16 слитков золота.