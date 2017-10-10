Фальчинелли может стать и. о. президента AIBA после отстранения Ву

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации бокса (AIBA) и глава Европейской конфедерации бокса (EUBC) итальянец Франко Фальчинелли может стать исполняющим обязанности президента AIBA после отстранения действующего главы организации Чинг-Куо Ву. Об этом ТАСС сообщил представитель дисциплинарной комиссии.
Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия организации отстранила от исполнения обязанностей президента AIBA Чинг-Куо Ву. Выборы нового президента пройдут в январе 2018 года на внеочередном конгрессе организации.
"Исполняющим обязанности президента AIBA может стать господин Фальчинелли", - заявил ТАСС представитель комиссии.
В конце июля 13 членов исполкома выразили вотум недоверия Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.
Швейцарский федеральный суд в конце сентября отклонил все требования временного комитета AIBA и подтвердил позиции президента организации Чинг-Куо Ву, а также исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.
Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.