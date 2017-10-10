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ФХР и "Русфонд" презентовали в Москве проект "Хоккей против рака"

Спорт
10 октября, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Как отметил глава ФХР, организаторы мероприятия подумают над организацией специального гала-матча

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и благотворительная организация "Русфонд" объявили о старте проекта "Хоккей против рака". В презентации проекта приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк и глава "Русфонда", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Лев Амбиндер.

Данный благотворительный проект реализуется с целью привлечения внимания к проблеме больных раком детей и оказания помощи в развитии Национального регистра доноров костного мозга.

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"Это потрясающая инициатива, она очень важна. Каждый год почти 5 тыс. детей заболевают лейкозом, я думаю, что совместными усилиями мы сможем помочь, сможем сделать очень многое для детишек. Мы должны привлекать наших ребят, которые играют в НХЛ (Национальной хоккейной лиге), тем более они получают хорошую зарплату. Мы рады такому сотрудничеству, все, что делается для детей, - это вдвойне важно", - заявил Третьяк.

По словам Амбиндера, данный проект нуждается в привлечении как волонтеров, так и денежных средств. "Количество доноров костного мозга в мире составляет около 29 миллионов человек, а у нас - всего 75 тыс., это к вопросу о масштабе. Мы отстаем технологически, мы поняли, что нам нужно закупать новое оборудование, оно не такое дорогое. Нам нужны как добровольцы, так и пожертвования, чтобы развивать регистр", - сказал он.

Аналогичный проект есть в Национальной хоккейной лиге - акция Hockey Fights Cancer ("Хоккей против рака") зародилась там в 1998 году. "Нам нужно перенять их опыт, понять, как это делается, тем более там много наших игроков. Необходимо объединить усилия в борьбе против рака", - сказал Третьяк.

Как отметил глава ФХР, организаторы мероприятия подумают над организацией специального гала-матча.

По словам организаторов проекта, регулярно будут записываться видеообращения хоккеистов, игроки на раскатке перед матчами будут одеты в специальные свитеры фиолетового цвета, а на аренах будут организованы специальные пункты приема крови.

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