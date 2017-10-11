Тренер чилийцев Пицци заявил, что готов покинуть пост после невыхода команды на ЧМ-2018

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци готов покинуть свой пост после непопадания команды в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой радио ADN.

В ночь на среду сборная Чили крупно проиграла на выезде команде Бразилии (0:3) в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира и не вышла в финальную часть.

"Мой контракт подходит к концу. Конечно, решение принимать руководству федерации, но результаты нашего выступления в квалификации ЧМ-2018 неудовлетворительные. Я готов уйти", - сказал Пицци.

В турнирной таблице первое место заняла сборная Бразилии (41 очко), ранее обеспечившая себе участие на чемпионате мира, далее идут команды Уругвая (31), Аргентины (28), Колумбии (27), Перу (26), Чили (26), Парагвая (24), Эквадора (20), Боливии (14) и Венесуэлы (12). Команда Перу обошла чилийцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, в финальную часть чемпионата мира 2018 года от зоны Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) вышли команды Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии. Сборная Перу сыграет в стыковых матчах против команды Новой Зеландии за право принять участие в мировом первенстве. Игры пройдут 6 и 14 ноября.

Пицци возглавил сборную Чили в январе 2016 года после ухода Хорхе Сампаоли. В июне 2016 года специалист привел чилийскую сборную к победе на Кубке Америки, благодаря которой команда в 2017 году выступила на Кубке конфедераций в России и заняла на нем второе место, проиграв в финале немцам (0:1).