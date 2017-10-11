Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер чилийцев Пицци заявил, что готов покинуть пост после невыхода команды на ЧМ-2018

Спорт
11 октября, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Сборная Чили проиграла бразильцам со счетом 0:3 и заняла шестое место в отборочной группе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хуан Антонио Пицци

Хуан Антонио Пицци

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци готов покинуть свой пост после непопадания команды в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой радио ADN.

В ночь на среду сборная Чили крупно проиграла на выезде команде Бразилии (0:3) в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира и не вышла в финальную часть.

"Мой контракт подходит к концу. Конечно, решение принимать руководству федерации, но результаты нашего выступления в квалификации ЧМ-2018 неудовлетворительные. Я готов уйти", - сказал Пицци.

В турнирной таблице первое место заняла сборная Бразилии (41 очко), ранее обеспечившая себе участие на чемпионате мира, далее идут команды Уругвая (31), Аргентины (28), Колумбии (27), Перу (26), Чили (26), Парагвая (24), Эквадора (20), Боливии (14) и Венесуэлы (12). Команда Перу обошла чилийцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, в финальную часть чемпионата мира 2018 года от зоны Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) вышли команды Бразилии, Уругвая, Аргентины и Колумбии. Сборная Перу сыграет в стыковых матчах против команды Новой Зеландии за право принять участие в мировом первенстве. Игры пройдут 6 и 14 ноября.

Пицци возглавил сборную Чили в январе 2016 года после ухода Хорхе Сампаоли. В июне 2016 года специалист привел чилийскую сборную к победе на Кубке Америки, благодаря которой команда в 2017 году выступила на Кубке конфедераций в России и заняла на нем второе место, проиграв в финале немцам (0:1).

Смотрите также

Тренер сборной Аргентины: Кубок мира в России не мог остаться без Месси

Команды Уругвая и Колумбии отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не сыграют в России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мадрид обдумывает ответ на подписание властями Каталонии декларации о независимости
2
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
3
Трамп ответил сенатору, опасающемуся начала Третьей мировой войны
4
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
5
Директор Хворостовского опроверг информацию о смерти певца
6
Команды Уругвая и Колумбии отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не сыграют в России
7
Монтаж арки Крымского моста на фарватерных опорах займет месяц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама