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Сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке Лиги наций УЕФА

Спорт
11 октября, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Жеребьевка пройдет 24 января в швейцарской Лозанне

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сборные России и Украины не попадут в одну группу при жеребьевке во втором дивизионе Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Команды России и Украины не будут выступать в одной группе второго дивизиона Лиги наций УЕФА. То же самое касается сборных Армении и Азербайджана в четвертом дивизионе", - говорится в сообщении.

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В Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D). В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне. Во втором дивизионе выступят сборные Австрии, Уэльса, России, Словакии, Украины, Ирландии, Швеции, Северной Ирландии, Дании, Боснии и Герцеговины, Чехии и Турции.

Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года, игры состоятся в традиционные даты игр сборных в международном футбольном календаре. В двух сильнейших дивизионах команды проведут по четыре матча, в других - по четыре (в одной из групп дивизиона С) и по шесть (в остальных группах).

По итогам данной стадии победители групп в дивизионе А выйдут в финальный турнир, который пройдет в июне 2019 года в формате "Финала четырех". В декабре 2018 года УЕФА определит среди четырех участников организатора турнира. Худшие команды в группах дивизионов А, В и С будут понижены в классе, их заменят соответственно победители групп в дивизионах В, С и D.

Лига наций была учреждена на конгрессе УЕФА весной 2014 года. Цель нового турнира - избавить сборные от товарищеских матчей, заменив их на официальные встречи с примерно равными по силе соперниками. К тому же организаторы намерены получить большой доход от продажи прав на телетрансляции. При этом призовой фонд Лиги наций еще не назван.

Путевки на чемпионат Европы - 2020

В Лиге наций будут разыграны четыре путевки на Евро-2020, в котором примут участие 24 сборные. Получить их сможет любой из участников турнира, независимо от дивизиона. Квалификация чемпионата Европы пройдет в 2019 году, жеребьевка определит 10 групп по пять-шесть сборных в каждой, по две лучшие команды выйдут в финальную стадию соревнований. Учитывая, что Евро-2020 состоится в 13 европейских городах, автоматическую путевку на правах хозяина никто не получит.

Четыре оставшихся места на чемпионате Европы будут разыграны среди 16 победителей групп всех дивизионов Лиги наций, которые в марте 2020 года примут участие в стыковых матчах, которые будут состоять из полуфиналов и финалов. Стыковые матчи состоятся внутри дивизионов, то есть путевку на Евро-2020 гарантированно получат команды из каждого дивизиона, включая слабейший.

Если команды, вышедшие в стыковые игры, ранее уже обеспечили себе участие в финальной части Евро-2020, их заменят следующая по рейтингу сборная дивизиона. Если же в дивизионе не наберется четырех команд для участия в стыковых матчах, то добор будет производиться в ближайшем по рангу дивизионе.

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