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Доход "Барселоны" по итогам сезона-2016/17 составил рекордные для клуба €708 млн

Спорт
11 октября, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Расходы клуба составили €677 млн, чистая прибыль - €31 млн

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ТАСС, 11 октября. Доход "Барселоны" по итогам сезона-2016/17 составил рекордные для этого футбольного клуба €708 млн. Об этом сообщается на странице "Барселоны" в Twitter.

Расходы клуба составили €677 млн, чистая прибыль - €31 млн.

В сравнении с прошлым сезоном доход "Барселоны" вырос на €29 млн. Согласно прогнозам, в следующем сезоне доход клуба составит €897 млн, а чистая прибыль - €27 млн.

В августе из "Барселоны" во французский ПСЖ перешел бразильский нападающий Неймар, выкупив свой контракт за €222 млн. Эта сделка стала самой дорогой в истории футбола.

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