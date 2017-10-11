Доход "Барселоны" по итогам сезона-2016/17 составил рекордные для клуба €708 млн

ТАСС, 11 октября. Доход "Барселоны" по итогам сезона-2016/17 составил рекордные для этого футбольного клуба €708 млн. Об этом сообщается на странице "Барселоны" в Twitter.

Расходы клуба составили €677 млн, чистая прибыль - €31 млн.

В сравнении с прошлым сезоном доход "Барселоны" вырос на €29 млн. Согласно прогнозам, в следующем сезоне доход клуба составит €897 млн, а чистая прибыль - €27 млн.

В августе из "Барселоны" во французский ПСЖ перешел бразильский нападающий Неймар, выкупив свой контракт за €222 млн. Эта сделка стала самой дорогой в истории футбола.

Summary of account results at the end of the season with a net figure of 31 million euros pic.twitter.com/dO0vFTjoGO — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 октября 2017 г.