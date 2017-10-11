Команда "КамАЗ-мастер" объявила состав на ралли "Дакар" 2018 года

Чагин: травма пилота Каргинова не ослабила "КамАЗ-мастер" в преддверии "Дакара"Спорт 11 октября, 18:12
Команда "КамАЗ-мастер" объявила состав на ралли "Дакар" 2018 годаСпорт 11 октября, 18:03
Глава МИД КНДР принял делегацию ТАССНовости агентства 11 октября, 18:00
Кубок ЧМ-2018 могут не привезти в Пакистан, так как ФИФА приостановила членство федерацииСпорт 11 октября, 17:59
Первый участок клюквенной плантации заложили в Архангельской областиВ стране 11 октября, 17:56
Футболисты "Спартака" Глушаков и Промес вернулись в общую группуСпорт 11 октября, 17:51
Брюссель и Лондон разделят свои обязательства в ВТО после BrexitЭкономика и бизнес 11 октября, 17:49
Реновация жилфонда Москвы будет проведена с применением цифровых технологийОбщество 11 октября, 17:47
Научные модели предсказания ураганов помогут в прогнозах изменений климатаСоциальная ответственность 11 октября, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 октября. Российская команда "КамАЗ-мастер" огласила состав экипажей на престижный ралли-марафон "Дакар" 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что команда пропустит ралли-марафон Africa Eco Race, в котором был традиционно задействован газомоторный спортивный грузовик команды.
В "Дакаре"-2018 примут участие экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, штурманами экипажей будут Евгений Яковлев, Айдар Беляев, Руслан Ахмадеев и Дмитрий Никитин соответственно.
"Приятно, что впервые за много лет мы сможем встретить Новый год дома, ведь "Дакар"-2018 стартует 6 января. Но предстоящая гонка особенная: во-первых, "Дакар" будет 40-м по счету, а во-вторых, в следующем году команда "КамАЗ-мастер" отмечает свой 30-летний юбилей. Это накладывает на нас дополнительную ответственность, конечно, мы будем бороться за победу", - сказал руководитель команды Владимир Чагин.
Ралли-рейд "Дакар" в 2018 году пройдет с 6 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины.