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Команда "КамАЗ-мастер" объявила состав на ралли "Дакар" 2018 года

Спорт
11 октября, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В гонке примут участие экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова

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© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Российская команда "КамАЗ-мастер" огласила состав экипажей на престижный ралли-марафон "Дакар" 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что команда пропустит ралли-марафон Africa Eco Race, в котором был традиционно задействован газомоторный спортивный грузовик команды.

В "Дакаре"-2018 примут участие экипажи Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова, штурманами экипажей будут Евгений Яковлев, Айдар Беляев, Руслан Ахмадеев и Дмитрий Никитин соответственно.

"Приятно, что впервые за много лет мы сможем встретить Новый год дома, ведь "Дакар"-2018 стартует 6 января. Но предстоящая гонка особенная: во-первых, "Дакар" будет 40-м по счету, а во-вторых, в следующем году команда "КамАЗ-мастер" отмечает свой 30-летний юбилей. Это накладывает на нас дополнительную ответственность, конечно, мы будем бороться за победу", - сказал руководитель команды Владимир Чагин.

Ралли-рейд "Дакар" в 2018 году пройдет с 6 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины.

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