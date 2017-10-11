Чагин: травма пилота Каргинова не ослабила "КамАЗ-мастер" в преддверии "Дакара"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Травма пилота "КамАЗ-мастер" Андрея Каргинова не повлияет на выступление команды на ралли-марафоне "Дакар" 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал руководитель команды Владимир Чагин.
В среду пресс-служба команды из Набережных Челнов опубликовала состав экипажей "КамАЗ-мастер" на "Дакар". В ралли-марафоне примут участие четыре экипажа: Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова.
"Наша команда всегда была сильна тем, что у нас пять равно подготовленных экипажей. Если случается неудача у одного экипажа, то в целом команда не теряет свою силу. В этом году травму получил наш пилот Андрей Каргинов, но команда, хотя и потеряла на какое-то время серьезного пилота, надеюсь, не ослабла. Не буду выделять какой-либо экипаж, все ребята сильные, посмотрим дальше, как сложится удача и сама гонка", - сказал Чагин.
Чагин также рассказал о целях команды и трудностях предстоящего ралли-марафона.
"Сложно будет в Боливии - это все-таки высокогорье, 4800 метров, что создаст сложности и участникам, и автомобилям. Также "Дакар" возвращается в Перу - добавляются пески. Будем стараться удерживать позиции, которые занимали в последние годы, хотя конкуренция постоянно растет, и все мировые автомобильные бренды в сегменте грузовых машин всегда стараются быть на подиуме, будем им сопротивляться", - подчеркнул начальник российской команды.
40-й ралли-марафон "Дакар" стартует 6 января в Перу. Команда "КамАЗ-мастер" одержала победу в "Дакаре" в 2017 году. Всего российская команда выигрывала "Дакар" 14 раз, Чагин является семикратным чемпионом этого ралли-марафона.