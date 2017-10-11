Футболистам юношеской сборной КНДР закрыли въезд в Австралию для участия в турнире

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ТАСС, 11 октября. Правительство Австралии закрыло сборной КНДР по футболу (игроки до 19 лет) въезд в страну, где должен пройти отборочный раунд юношеского Кубка Азии. Об этом сообщает австралийский телеканал SBS.
Решение о запрете на въезд было принято властями Австралии из-за ядерных испытаний, проведенных КНДР. В связи с запретом на въезд отборочный раунд юношеского Кубка Азии может быть перенесен из Австралии в другую страну.
В турнире, помимо команды КНДР, должны принять участие сборные Австралии, Гонконга и Северных Марианских островов.
В конце сентября власти Малайзии запретили гражданам страны посещать КНДР, из-за чего матч отборочного раунда Кубка Азии между командами этих стран был перенесен.
В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Однако в Пхеньяне резолюции и заявления Совбеза не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики Вашингтона.