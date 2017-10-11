"Спартак" потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив "Северстали"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" обыграла в овертайме московский "Спартак" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Даниил Вовченко (9-я минута), Павел Чернов (37) и Дмитрий Кагарлицкий, у гостей - Артем Воронин (27) и Артем Подшендялов (33).
"Спартак" потерпел четвертое поражение подряд. Красно- белые занимают 12-е, предпоследнее, место в Западной конференции с 21 очком после 20 игр. "Северсталь" замыкает восьмерку на Западе, набрав 28 очков в 20 встречах.
В следующем матче череповецкий клуб встретится 13 октября с рижским "Динамо", красно-белые в этот же день проведут гостевую игру с нижегородским "Торпедо".
В других матчах нижнекамский "Нефтехимик" дома проиграл ярославскому "Локомотиву" (1:3), "Торпедо" на своей площадке обыграло рижское "Динамо" (3:1).