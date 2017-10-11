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Московское "Динамо" прервало 4-матчевую безвыигрышную серию в КХЛ

Спорт
11 октября, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Московское "Динамо" в серии буллитов победило казанский "Ак Барс" со счетом 3:2

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Болельщик "Динамо"

Болельщик "Динамо"

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в серии буллитов победило казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе шайбы забросил Михаил Варнаков (20-я и 29-я минуты), у гостей отличились Василий Токранов (23), Андрей Марков (37). Победный буллит на счету Михаила Варнакова.

Московский клуб одержал первую победу в пяти играх. Команда занимает четвертое место в Западной конференций с 33 очками в 21 игре. Казанская команда, прервавшая четырехматчевую победную серию, продолжает возглавлять Восточную конференцию с 41 очком в 18 играх.

В следующем матче бело-голубые 13 октября сыграют дома с "Сочи", "Ак Барс" в этот же день проведет гостевую встречу с ярославским "Локомотивом".

В другом матче "Салават Юлаев" прервал трехматчевую победную серию минского "Динамо", победив хозяев со счетом 4:2.

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