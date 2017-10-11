"Енисей" победил "Ольденбург" в первом матче Лиги чемпионов ФИБА

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ТАСС, 11 октября. Российский "Енисей" нанес поражение немецкому "Ольденбургу" со счетом 89:86 в стартовом гостевом матче Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Рашид Махалбашич (23 очка).
В следующем матче "Енисей" 18 октября примет испанскую "Мурсию", в тот же день "Ольденбург" сыграет в гостях с итальянским клубом "Сассари".
В Лиге чемпионов ФИБА не выступают сильнейшие клубы Европы. Ведущие команды Старого Света продолжают играть в Евролиге и Еврокубке.