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"Енисей" победил "Ольденбург" в первом матче Лиги чемпионов ФИБА

Спорт
11 октября, 22:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Красноярский клуб в гостях одержал победу со счетом 89:86

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ТАСС, 11 октября. Российский "Енисей" нанес поражение немецкому "Ольденбургу" со счетом 89:86 в стартовом гостевом матче Лиги чемпионов Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Рашид Махалбашич (23 очка).

В следующем матче "Енисей" 18 октября примет испанскую "Мурсию", в тот же день "Ольденбург" сыграет в гостях с итальянским клубом "Сассари".

В Лиге чемпионов ФИБА не выступают сильнейшие клубы Европы. Ведущие команды Старого Света продолжают играть в Евролиге и Еврокубке.

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