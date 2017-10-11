Марков сообщил, что менеджеры сборной России по хоккею не общались с ним по поводу ОИ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Руководство сборной России по хоккею пока не общалось с защитником "Ак Барса" Андреем Марковым на предмет выступления на Олимпиаде-2018. Об этом он рассказал журналистам.

В межсезонье Марков вернулся из Национальной хоккейной лиги, где выступал за "Монреаль", в казанский клуб. Защитник участвовал в трех Олимпиадах и двух Кубках мира.

"Каждый спортсмен горд представлять свою страну, и я не исключение. Но еще рано говорить об этом, - сказал Марков. - Очень много хороших игроков, но это решать не мне. Никто из генменеджеров сборной со мной об этом не общался".

Федерация хоккея России в конце сентября отправила расширенную заявку сборной России в Олимпийский комитет России перед Играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.