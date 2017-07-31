Защитник Андрей Марков подписал контракт с клубом КХЛ "Ак Барс"

ТАСС, 31 июля. Российский защитник Андрей Марков подписал контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года.

"Долетел хорошо, можно сказать, провел двое суток в небе. Сейчас надо отдохнуть, прийти в себя и все будет хорошо. С "Ак Барсом" достаточно быстро все согласовали. Я рад этому, теперь только в бой", - сказал Марков.

"Планируется, что контракт будет на два года, будем работать. В команде знаю нескольких игроков, главный тренер [Зинэтула Билялетдинов] мне знаком. Казань - прекрасный город, с хорошей историей. Здесь много достопримечательностей, поэтому в свободное время будем знакомиться", - добавил защитник.

Андрей Марков подписал контракт с хоккейным клубом "Ак Барс". Соглашение рассчитано на два года pic.twitter.com/gDLmy408c4 — ХК "Ак Барс" (@hcakbars) 31 июля 2017 г.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. Всю карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в "Монреале" и сыграл в 990 матчах в регулярных чемпионатах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).

В начале карьеры Марков выступал за воскресенский "Химик", а в 1998 году перешел в московское "Динамо", где провел два сезона. Во время локаута в НХЛ (сезон-2004/05) Марков вернулся в "Динамо", вместе с которым стал чемпионом России. В сезоне-2012/13, когда старт сезона в НХЛ был задержан из-за локаута, Марков выступал за подмосковный "Витязь". В составе сборной России Марков становился чемпионом мира (2008) и дважды бронзовым призером (2005, 2007), принимал участие в трех Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).