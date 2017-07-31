Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Защитник Андрей Марков подписал контракт с клубом КХЛ "Ак Барс"

Спорт
31 июля, 13:01 UTC+3 ТАСС

Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Марков

Андрей Марков

© Doug Pensinger/Getty Images, архив

ТАСС, 31 июля. Российский защитник Андрей Марков подписал контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Смотрите также
Андрей Марков

Хоккеист Марков заявил, что был готов подписать однолетний контракт с "Монреалем"

Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на два года.

"Долетел хорошо, можно сказать, провел двое суток в небе. Сейчас надо отдохнуть, прийти в себя и все будет хорошо. С "Ак Барсом" достаточно быстро все согласовали. Я рад этому, теперь только в бой", - сказал Марков.

"Планируется, что контракт будет на два года, будем работать. В команде знаю нескольких игроков, главный тренер [Зинэтула Билялетдинов] мне знаком. Казань - прекрасный город, с хорошей историей. Здесь много достопримечательностей, поэтому в свободное время будем знакомиться", - добавил защитник.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" объявил, что не будет подписывать новый контракт с россиянином, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. Всю карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в "Монреале" и сыграл в 990 матчах в регулярных чемпионатах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).

В начале карьеры Марков выступал за воскресенский "Химик", а в 1998 году перешел в московское "Динамо", где провел два сезона. Во время локаута в НХЛ (сезон-2004/05) Марков вернулся в "Динамо", вместе с которым стал чемпионом России. В сезоне-2012/13, когда старт сезона в НХЛ был задержан из-за локаута, Марков выступал за подмосковный "Витязь". В составе сборной России Марков становился чемпионом мира (2008) и дважды бронзовым призером (2005, 2007), принимал участие в трех Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Смотрите также

Клуб НХЛ "Монреаль" объявил, что не будет продлевать контракт с Марковым

Российский защитник Андрей Марков заявил, что продолжит карьеру в КХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
WikiLeaks опубликовала тысячи писем, связанных с предвыборной кампанией Макрона
5
В РФ создано акустоэлектронное устройство с диапазоном в два раза больше, чем у аналогов
6
Актер Алексей Гришин попал в больницу после ДТП на квадроцикле в Подмосковье
7
Житель Москвы выжил после прыжка с девятого этажа дома, где был пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама