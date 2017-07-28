Хоккеист Марков заявил, что был готов подписать однолетний контракт с "Монреалем"

ТАСС, 28 июля. Андрей Марков был готов согласиться на однолетний контракт ради того, чтобы остаться в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", но стороны не нашли взаимопонимания. Об этом защитник рассказал русскоязычной версии сайта НХЛ.

Ранее "Монреаль" объявил, что не будет подписывать новый контракт с игроком, который по завершении сезона-2016/17 стал неограниченно свободным агентом. На пресс-конференции 38-летний хоккеист заявил, что продолжит карьеру в КХЛ.

"Чтобы сделка состоялась, нужны двое, - сказал Марков. - Но я взрослый человек и уважаю решение, принятое клубом. Да, в начале я просил двухлетний контракт, мне хотелось ясности и стабильности на обозримый срок как для своей семьи, так и для себя самого. Но к концу переговоров ради того, чтобы остаться в "Монреале", я уже был готов и на однолетний договор".

"Я никого в этом не виню - такова жизнь, таков бизнес, - продолжил хоккеист. - Мне не хотелось затягивать с этим решением до сентября или октября в первую очередь из-за семьи: нам нужно было как можно раньше понять, где мы окажемся, где дети пойдут в школу. Я беседовал с другими клубами, и варианты [продолжения карьеры в НХЛ] у меня были. Но, честно говоря, я не представляю себя в свитере другого энхаэловского клуба, кроме "Канадиенс".

Марков заявил, что будет рад вызову в сборную России на Олимпиаду 2018 года, если тренерский штаб примет соответствующее решение. "Насчет Олимпиады решать не мне, но если сумею заиграть там в свою игру и окажусь нужен сборной России - буду только рад", - сказал он.

Марков провел в клубе НХЛ "Монреаль" 990 матчей, набрав 572 очка (119 шайб + 453 передачи). Он является чемпионом мира 2008 года, двукратным бронзовым призером ЧМ (2005, 2007).