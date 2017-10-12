ЦСКА и "Химки" стартуют в очередном сезоне баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги стартует в четверг с участием двух российских клубов - ЦСКА и "Химки". Второй сезон подряд турнир пройдет в два круга, по итогам которых определятся восемь четвертьфиналистов.

Евролига остается главным еврокубковым турниром в мужском баскетболе, где выступают сильнейшие команды континента, несмотря на противодействие со стороны Международной федерации баскетбола (FIBA), европейское подразделение которой второй сезон проводит Лигу чемпионов. Однако лучшие команды континента остались в Евролиге, где в 61-й раз будет разыгран Кубок европейских чемпионов.

11 участников Евролиги имеют специальные лицензии для участия в этом турнире, независимо от выступлений в национальном чемпионате. В их число вошли чемпионы России (ЦСКА), Турции ("Фенербахче"), Греции ("Панатинаикос") и Литвы ("Жальгирис"). Не сумели победить в национальном чемпионате испанские "Барселона", "Баскония" и "Реал", турецкий "Анадолу Эфес", греческий "Олимпиакос", израильский "Маккаби" из Тель-Авива и итальянский "Милан".

Пробились в Евролигу "Валенсия", которая в прошлом сезоне сенсационно выиграла чемпионат Испании, опередив признанных фаворитов, а также чемпион Германии "Бамберг" и победитель сербского первенства и Адриатической лиги "Црвена Звезда" из Белграда. Наконец, путевку в Евролигу получил финалист Единой лиги ВТБ "Химки" и обладатель Кубка Европы прошлого сезона - "испанская "Уникаха" из Малаги. Таким образом, чемпионат Испании будет представлен в Евролиге пятью командами, тогда как остальные страны выставили не более двух клубов.

В регулярном чемпионате команды проведут по 30 матчей за полгода, предварительный турнир завершится 6 апреля. Несколько раз участники проведут по два матча Евролиги за неделю. 17 апреля - 1 мая состоятся четвертьфиналы, где в сериях до трех побед определятся участники "Финала четырех", который в нынешнем сезоне пройдет с 18 по 20 мая в Белграде на 25-тысячной "Комбанк-Арене".

Конфликт с FIBA

В нынешнем сезоне напряженный календарь Евролиги может помешать игрокам национальных сборных выступить в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года. Матчи национальных команд назначены на 23-27 ноября и 22-26 февраля, при этом Евролига отвергла предложение FIBA сдвинуть матчи еврокубового турнира с традиционных четверга и пятницы на вторник.

Конфликт между двумя баскетбольными организациями вспыхнул с новой силой два года назад, когда FIBA запустила Лигу чемпионов, в ультимативной форме потребовав от национальных федераций участие в нем сильнейших команд. Требование выполнено в итоге так и не было, а предложить клубам лучшие финансовые условия FIBA не может. Международная федерация проводила главный еврокубковый турнир вплоть до 2000 года, когда потеряла юридические права на Евролигу. В сезоне-2000/01 состоялись два турнира - Супролига FIBA и Евролига, которая и стала в дальнейшем проводить соревнования за главный еврокубок.

Самым титулованным клубом Европы является мадридский "Реал", который завоевал девять Кубков европейских чемпионов. Семь титулов на счету ЦСКА, из них три - в новейшей истории (2006, 2008, 2016), по шесть - у "Маккаби" из Тель-Авива и "Панатинаикоса". В прошлом сезоне впервые Евролигу выиграл "Фенербахче", возглавляемый сербским специалистом Желько Обрадовичем. К 57 годам Обрадович выиграл Евролигу в девятый раз, возглавляя пять клубов.

ЦСКА начинает с "Миланом"

ЦСКА вновь будет одним из главных фаворитов Евролиги, в прошлом сезоне подопечные Димитриса Итудиса стали вторыми в регулярном сезоне, уступив лишь "Реалу", а в "Финале четырех" в Стамбуле уступив "Олимпиакосу". Новый сезон Евролиги ЦСКА начинает в четверг домашним матчем с итальянским "Миланом", который пройдет на столичной арене "Мегаспорт" (начало - 20:00 мск). "Милан" - 27-кратный чемпион страны, который в прошлом сезоне в полуфинале проиграл "Тренто", после чего команду возглавил 47-летний Симоне Пьяниджани, приведший в прошлом сезоне "Хапоэль" из Иерусалима к титулу чемпиона Израиля.

"Химки" возвращаются в Евролигу спустя сезон, ранее подмосковной команде в плей-офф пробиться не удавалось. "Химки" возглавил грек Георгиос Барцокас, который провел неудачный сезон во главе испанской "Барселоны", и команда рассчитывает успешно выступить в Евролиге и дать бой ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

В пятницу "Химки" на "Мытищи-Арене" сыграют против чемпиона Испании "Валенсии" (начало - 20:00 мск).