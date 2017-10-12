"Зенит" уступил клубу "Гран-Канария" в стартовом матче баскетбольного Кубка Европы

ТАСС, 12 октября. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл испанскому клубу "Гран-Канария" в стартовом матче группового турнира баскетбольного Кубка Европы. Встреча прошла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и завершилась победой хозяев со счетом 97:87.

Самым результативным игроком встречи стали баскетболисты "Зенита" Сергей Карасев и Кайл Курик, набравшие по 18 очков.

"Зенит" выступает в группе D Кубка Европы - второго по значимости европейского клубного турнира, где его соперниками являются "Гран-Канария", турецкий "Тофаш", итальянский "Тренто", германский "Ульм" и французский "Виллербан". В следующем туре 17 октября "Зенит" на своем паркете сыграет против "Тренто".

Также в Кубке Европы стартовали казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань". В стартовых матчах оба клуба одержали победы, казанцы на выезде были сильнее клуба "Андорра" (76:68), который представляет Испанию, а краснодарцы также в гостях обыграли французский "Лимож" (63:61).

Регулярный чемпионат завершится 27 декабря, по итогам двухкругового турнира по четыре лучшие команды выйдут в стадию "топ-16", где определятся четвертьфиналисты. Плей- офф стартует с 1/4 финала, все серии, включая финальную, пройдут в формате до двух побед. Победитель Кубка Европы определится не позднее 16 апреля.