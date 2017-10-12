Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта

Спорт
12 октября, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Правила содержат требования к технике и инвентарю и положения по проведению соревнований по официально признанным дисциплинам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило правила киберспорта, которые были подготовлены Федерацией компьютерного спорта России. Правила опубликованы на сайте ведомства.

Правила содержат требования к технике и инвентарю и положения по проведению соревнований по официально признанным дисциплинам: стратегии реального времени (RTS), боевые арены (MOBA), технические симуляторы и соревновательные головоломки. Правила устанавливают минимальный возраст участия в соревнованиях - 14 лет на день начала турнира.

В апреле киберспорт был признан министерством спорта РФ "развиваемым на общероссийском уровне". В июне была аккредитована Федерация компьютерного спорта России, что дало ей право не только подготовить свод правил для утверждения в министерстве спорта, но и проводить официальные чемпионаты и Кубки России, международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Презентация новых банкнот 200 и 2000 рублей. Видеотрансляция
2
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
3
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
4
МИД РФ считает провокационной резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО о Черном море
5
Times: в Сирии убита воевавшая за ИГ британка по прозвищу Белая вдова
6
МО РФ: США развернули в Польше дивизию, пользуясь истерией вокруг учений "Запад-2017"
7
Делегация депутатов РФ может отказаться от поездки в США из-за снятия российских флагов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама