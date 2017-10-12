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Стеблин: Узбекистан имеет хоккейные традиции для вступления в КХЛ в ближайшем будущем

Спорт
12 октября, 11:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее директор и соучредитель ташкентского "Бинокора" Абдумаджид Насыров сообщил ТАСС, что клуб ставит перед собой задачу до 2020 года подать заявку для участия в КХЛ

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Бывший президент Федерации хоккея России Александр Стеблин

Бывший президент Федерации хоккея России Александр Стеблин

© ТАСС/Александр Саверкин

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Узбекистан сохранил хоккейные традиции, о которых в ближайшем будущем могут вспомнить при попытке создания команды для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Федерации хоккея России (ФХР), член правления ФХР Александр Стеблин.

Ранее директор и соучредитель ташкентского клуба "Бинокор" Абдумаджид Насыров сообщил ТАСС, что клуб ставит перед собой задачу до 2020 года подать заявку для участия в чемпионате лиги. Во вторник руководитель по связям с общественностью международной нефтесервисной группы Eriell, патронирующей одну из ташкентских хоккейных школ, Антон Фетисов, сообщил ТАСС, что речи о финансировании клуба для участия в КХЛ в настоящий момент не ведется.

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"В Узбекистане есть кое-какие хоккейные традиции, и о них могут вспомнить. При хорошей пропаганде и спонсорах команда будет играть, почему нет. Тот же "Барыс" возник на ровном месте, учитывая, что он играет в Астане, а не в Усть- Каменогорске, где есть хоккейные традиции", - сказал член правления ФХР.

В качестве игрока Стеблин выступал за ташкентский "Спартак", который играл в Восточной зоне второй лиги чемпионата СССР, с 1971 по 1973 год.

"У нас костяк команды был из подольского "Торпедо". Нас по поручению Шарафа Рашидова (первый секретарь ЦК компартии Узбекистана с 1959 по 1983 год - прим. ТАСС) принимал второй секретарь ЦК компартии, который сказал, что вам, наверное, непонятно, почему наша южная республика решила обратиться к хоккею. Как сказал он тогда, просто нам нужно было воспитывать свой народ. Дворец у нас был в университетском городке недалеко от спортивной базы "Пахтакора", где мы жили - это была стандартная арена на 3,5 - 4 тысячи человек, какие тогда были в Казани, Электростали, Воскресенске", - отметил он.

"В самой команде играли ребята из Подольска и Челябинска. Я там отыграл только три года: у меня жена там не захотела жить, там летом жарко, да и мне самому не очень уютно было играть. Я любил зиму и когда был в Сибири и видел снег, то на душе было спокойней, одному жить было сложно. В 80-х годах команду расформировали после того, как ушел Рашидов, - все держится на лидерах региона, меняется руководство, интересы, от этого зависит и финансирование", - подчеркнул Стеблин.

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